Malatya-Sivas karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya-Sivas karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Malatya-Sivas karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

6 saat önce

Malatya-Sivas karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Malatya-Sivas karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı, System.String[]

Malatya- Sivas karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.


Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki karayolu kapandı. Kayseri karayolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle Darende ilçesinde trafik görevlileri, araçları bırakmıyor. Sürücüler öğretmen evinde konuk ediliyor. - MALATYA

Malatya, Darende, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:49 Kaynak: İHA
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