Malatya-Sivas karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Malatya-Sivas karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
6 saat önce
Malatya-Sivas karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:49 Kaynak: İHA
Malatya- Sivas karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki karayolu kapandı. Kayseri karayolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle Darende ilçesinde trafik görevlileri, araçları bırakmıyor. Sürücüler öğretmen evinde konuk ediliyor. - MALATYA
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