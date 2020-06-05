Malatya sokakları toprakla buluşacak 150 bin çiçekle renklenecek - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesince kentin farklı noktalarına, 150 bin çiçek dikimi için çalışmalara başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görsel anlamda daha güzel bir kent oluşturmak için belediye ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, güz dönemi fidan dikimi ve budama çalışmalarının ardından, havaların ısınmasıyla birlikte yaz dönemi çiçek dikim çalışmalarına başlandı.



Yapılan çalışmalar kapsamında park, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda 150 bin adet, 4 farklı tür ile 6 çeşit renkte mevsimlik çiçek dikilecek.

Çalışmalar kapsamında kentin 54 farklı noktasında toplamda 13 bin 265 metrekarelik alanda dikim çalışmaları devam ediyor.