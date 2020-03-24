MALATYA-Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler - Son Dakika

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MALATYA-Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
27 dakika önce
Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler.
MALATYA-Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:36 Kaynak: DHA
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