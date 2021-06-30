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Malatya standı önemli isimleri ağırladı - Son Dakika

Malatya standı önemli isimleri ağırladı

30.06.2021 11:51
Malatya standı önemli isimleri ağırladı, System.String[]

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarında yer alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın standı ikinci gününde de birçok önemli ismi ağırladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarında yer alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın standı ikinci gününde de birçok önemli ismi ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Malatya standını ziyaret etti. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte standa gelen Ekrem İmamoğlu, Malatya yemeklerinin tadına baktı.

Çok kısa süre önce Malatya'ya gittiğinden bahseden İmamoğlu, Malatya insanını çok sevdiğini ve şehrin doğasına ve yemeklerine hayran kaldığını anlattı.

Başkan Sadıkoğlu tarafından İmamoğlu'na Malatya Kayısısı hediye edildi.

"Malatya'ya geleceğim"

Malatya standının bir başka ziyaretçisi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di. Malatya gastronomisi hakkında Başkan Sadıkoğlu'ndan bilgiler alan Soyer, yakın zamanda Malatya'ya gelme düşüncesi olduğunu anlattı. Başkan Soyer'e Malatya Kayısısı hediye edildi.

Eric Wolf, Malatya standında

Fuar davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Eric Wolf da Malatya standını ziyaret ederek, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile görüştü. Wolf ile İngilizce konuşan Sadıkoğlu, Malatya Kayısısı ve Malatya gastronomisi hakkında bilgiler verdi. Çalan müzikle dans eden Wolf'a Malatya kayısı hediye edildi.

"Malatya'nın bu kadar lezzetli yemeklerinin olduğunu bilmiyordum"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Malatya standını ziyaret edenler arasındaydı. Malatya yemekleri hakkında bilgi alan Başkan Savaş, "Ben Malatya'nın bu kadar lezzetli yemeklerinin olduğunu bilmiyordum. Malatya TSO Başkanımızın sayesinde bugün bu yemekleri öğrendik ve tattık. Malatya mutfağı ile Hatay mutfağı arasında benzerlikler var. İnşallah Malatya mutfağı da kısa zamanda Unesco listesine girer" dedi.

Hatay örneğinin önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Lütfü başkanımızın bilgilerinden istifade ederek biz de Malatya yemeklerini, tarihini, turizmini gündemimize alarak ilimizi ve bölgemizi topyekün olarak kalkındıracak hamleler yapacağız. Çünkü bölgemizi kalkındırmak ülkemizi kalkındırmaktır" şeklinde konuştu.

"Malatya'nın Ankara temsilcisiyiz"

Standı ziyaret eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da ATO'nun Malatya TSO ile kardeş oda olduğuna vurgu yaptı ve Malatya'nın tanıtımı noktasında Ankara'da, Malatya TSO'nun temsilcisi şeklinde hareket ettiklerini söyledi.

"Oğuzhan başkanı tebrik ediyorum"

Malatyalı İş adamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş da Malatya standını ziyaret etti. Aktaş, "Marka şehir oluşturmak istiyorsanız mutlaka yeme-içmeye yani gastronomiye büyük önem verilmelidir. Malatya'mızın da meşhur yemekleri var. Oğuzhan başkanımızın bu konuda son zamanlarda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. İstanbul'da açılan fuara katılarak ilimizin tanıtımına katkı sunmasını tebrik ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Malatya, tekstilde olduğu gibi gastronomide de başarılı çalışmalar yapacaktır"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ve İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Malatyalı İş adamı Mustafa Paşahan, Malatya standını ziyaret ederek, stantta uzun zaman geçirdi.

Gültepe, özellikle tekstil yatırımları ile bölgesinde bir üst haline gelen Malatya'nın gastronomi alanında da başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi. Kendisinin de Malatya sanayisine yatırım yaptığını belirten Gültepe, Başkan Sadıkoğlu'nu son yıllarda Malatya'da gelişen sanayileşme konusunda tebrik etti.

Malatyalı Gazeteci Vahap Munyar ve TV Programcısı, Yazar Sahrap Soysal da standı ziyaret eden isimler arasındaydı. Soysal, çalan Malatya türküsüne kayıtsız kalamadı ve ritme eşlik etti.

Gurbetteki Malatyalılar tek sofrada buluştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, fuar kapsamında İstanbul'da yaşayan Malatyalı İş adamlarına, gazetecilere ve STK başkanlarına Malatya yemeklerinden oluşan bir sofra kuruldu. Yoğun ilginin olduğu yemekte misafirlere gendime çorbası, kiraz yaprağı sarması, içli köfte, analı kızlı, kağıt kebabı, kaburga dolması, geleli kebabı, reyhan şerbeti ve kayısı tatlısı ikram edildi.

Malatya standına basının yoğun ilgisi

Bu arada, Malatya standına gazetecilerin de yoğun ilgisi vardı. Birçok ulusal TV ve ajansların muhabirleri ile gazetelerin köşe yazarları standa gelerek haber çekimleri yaptı, röportajlar gerçekleştirdi. - MALATYA

Malatya standı önemli isimleri ağırladı
Malatya standı önemli isimleri ağırladı
Malatya standı önemli isimleri ağırladı
Malatya standı önemli isimleri ağırladı

Gastronomi, İstanbul, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya standı önemli isimleri ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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