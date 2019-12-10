Malatya stantları ilgi gördü

Türkiye Kooperatifler Fuarında, Malatya'nın yöresel ürünleri sergilendi ve ilgi gördü.



Malatya'da 4 Kadın Kooperatifi Ankara'da Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'na iştirak etti. Malatya Akçadağ Kadın Kooperatif Başkanı Ayşe Uzun Kayış, Battalgazi Kooperatif Başkanı Eda Hoşhan, Yazıhan Kooperatif Başkanı Türkan Aslan ve Arapgir Kooperatif Başkanı Songül Çağdaş katıldı.



"Stantta Malatya'nın yöresel ürünleri sergilendi"



Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl, Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi merkezinde Türkiye Kooperatifler Fuarı düzenledi ve sona erdi. Fuara Malatya'da Akçadağ Battalgazi Yazıhan Arapgir ilçe Kadın Kooperatif ileride katılarak, Kadın Kooperatifi, kadınların Malatya'ya has ve özgü ürettikleri gün kurusu kaysı, kayısı çekirdeği Malatya peyniri sebze kurutmalıkları, kayısı reçeli, yaprak, pekmez gibi gıda maddeleri stantta satışa sunuldu. Akçadağ Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Uzun Kayış yaptığı açıklamada, 4 kooperatif olarak üç gün süren fuarda, satışlar yaptık. Kadınlarımızın evlerinde ürettikleri gıda ve el emeklerini kooperatif kanalıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan kooperatif fuarında satışlar yaptık. Malatya Ürünlerimizi tüm insanlığın lezzet katsın, değer katsın. Malatya'mızın çok kıymetli hazineleridir. Bu hazineleri gün ışığına çıkarmak özgü markalar oluşturarak daha çok çalışmalıyız" dedi.



Kayış, kooperatifimizin standını milletvekili ve MKYK üyeleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Malatya Millet Vekili Veli Ağbaba, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ziyaret ettiğini söyleyerek, destek nedeniyle teşekkür etti. - MALATYA