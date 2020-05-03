MALATYA Suudi Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşı, karantinaya alınmak üzere Malatya'daki... - Son Dakika

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MALATYA Suudi Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşı, karantinaya alınmak üzere Malatya'daki...
19 dakika önce
Suudi Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşı, karantinaya alınmak üzere Malatya'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.
Suudi Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşı, karantinaya alınmak üzere Malatya'daki KYK yurtlarına yerleştirildi
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 02:02 Kaynak: DHA
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