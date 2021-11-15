Malatya Tabip Odası, meslektaşlarının darbedilmesini kınadı - Son Dakika

Malatya Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor ve sağlık çalışanının hasta tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Doç. Dr. Erol Karaaslan, yazılı açıklamasında, cumartesi akşam saatlerinde Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne hasta olarak gelen birisinin gayri insani saldırısında bir doktor ve acil servis koordinatörünün darbedildiğini hatırlattı.

Koordinatörün kolunun kırıldığın belirten Karaaslan, "Kırılan sadece kol değil zor şartlarda gece gündüz büyük özveriyle bu pandemi sürecinde büyük risklerle çalışan sağlık camiasında moral, motivasyon, çalışma şevk ve heyecanı da maalesef kırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, sağlıkta şiddetin ülkemizde maalesef her geçen gün artarak devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar alınan veya alındığı söylenen önlemlerin, yasal mevzuatın çok da etkili olmadığı aşikardır. Gün yoktur ki ülke genelinde fiziki saldırılar şöyle dursun bıçaklı, baltalı saldırılar olmasın. Hastanede maskenin takılması gerekliliği hatırlatılmasına bile şiddetle, darpla cevap veren bu magandaları kim durduracak. Böylesi vahim olaylardan sonra, sağlıkçılar şöyle çalışıyor, böyle fedakarlık yapıyor minvalinde yapılan açıklamaların pek de sadra şifa olmadığı aşikardır. Sağlık camiasına reva görülen bu gayri insani, gayri ahlaki saldırıların çözümü için ve de olmaması için ilgililerden ve kanun koyuculardan daha caydırıcı, etkili önlemler bekliyoruz. Malatya Tabip Odası olarak vahşice gerçekleşen bu saldırıyı nefretle kınıyor, başta darp edilen sağlık çalışanlarımıza ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dileklerimizi bildirirken bu olayın yasal çerçevede takipçisi olacağımızı belirtmek isterim."