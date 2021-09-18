Malatya Tabip Odasından Başhekim Serdar Deniz'e ziyaret - Son Dakika

Malatya Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan ve yönetim kurulu üyeleri, yeni göreve başlayan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan, Karaaslan, içinde bulunulan salgın sürecinde ön saflarda kahramanca görev yapan doktorlara teşekkür ederek, doktorların sorunları ile ilgili fikir mütalaasında bulunacaklarını ifade etti.

Deniz ise ziyaret için teşekkür etti.