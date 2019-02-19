Son Dakika Haberleri: Malatya Takımı 1. Oldu

Malatya Takımı 1. Oldu

1 saat önce

ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlendi.

Malatya Takımı 1. Oldu, System.String[]
ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlendi. 10 ilin katıldığı müsabakada Malatya Masa Tenisi Erkek takımı 1. olarak 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olan ANALİG Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan, ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları 16-17 Şubat 2019 tarihlerinde Elazığ'da yapıldı. 10 İlin katıldığı ANALİG Masa Tenisi Grup Müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlendi. Malatya Masa Tenisi Erkek takımı 1. Olarak 20 - 21 Nisan 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak olan ANALİG Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, başarılı olan masa tenisi takımı sporcularını tebrik etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

Yakup Kılıç, Malatya, Spor
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