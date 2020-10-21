Malatya Tarım Platformundan, Sultansuyu Harası açıklaması - Son Dakika

Malatya Tarım Platformundan, Sultansuyu Harası açıklaması

21.10.2020 18:44
Malatya Tarım Platformundan, Sultansuyu Harası açıklaması, System.String[]

Malatya Tarım Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın, safkan Arap taylarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yer alan idari binalar ve lojmanların depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını hatırlatarak, "Bu anlamda böyle tarihi bir işletmenin, elden gideceği endişesini...

Malatya Tarım Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın, safkan Arap taylarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yer alan idari binalar ve lojmanların depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını hatırlatarak, "Bu anlamda böyle tarihi bir işletmenin, elden gideceği endişesini de taşımaktayız" dedi.

40 bin üyesi ile kentte önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak bilinen Malatya Tarım Platformu yönetimi, Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesindeki binaların depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacak olmasına tepki gösterdi. Platform başkanı İhsan Akın ve yönetimi, duruma tepki göstermek için Sultansuyu Harası önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak pandemi tedbirleri gerekçesiyle jandarma ekipleri açıklamaya izin vermedi. Daha sonra MATHAP Dernek Binasında açıklama yapan Başkan Akın, 1865 yılında kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesinin ordunun binek at, keçe, yapağı gibi hayvansal ürün ihtiyaçlarını 1908 yılına kadar karşıladığını söyledi. Bu güne kadar yetiştirdiği ünlü Arap tayları ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın da dikkatlerini üzerine çeken Sultansuyu Tarım İşletmesinde yaklaşık iki asırlık tarihi yapıların bir süre önce restore edilmesine rağmen yıkım kararı alınmasına hiçbir anlam veremediklerini ifade etti. İki katlı yatay mimari örneği olan gayet sağlam yapılardan oluşan binaların depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınmasına anlam veremediklerini ifade eden Akın, "Ayrıca depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen bugüne kadar kamuoyunda yer almaması manidar olup alel acele yıkım kararı alınması zihinlerde soru işareti bırakmıştır. Bu bağlamda eğer harada ki binalar dayanıksız olduğundan dolayı yıkımı gerçekleştirilecekse bu demektir ki Malatya'da ki tüm yatay binalarda yıkım kararı alınması anlamına gelir. Bu tesisler içerisinde hayvan bakımında görevli olan personellerin burada ikamet etmediği takdirde bir çocuk gibi bakım, yemleme, sağlık ihtiyacı olan ve bu ihtiyacı karşılayan çalışanların, ikamet yeri merkez ya da başka bir yer olduğunda, ulaşım ve zaman kaybı olacağı için buraya gelip hayvanların anlık ihtiyaç ve bakımını nasıl karşılayacaklar. Bu bakıcılara herhangi bir konut yapmadan tesis ve konutlara yönelik acil yıkım kararı alınması ve bununla ilgili yaklaşık 15 milyon TL civarında israf yoluna gidilmesi, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde milyonların israf edilecek olması bizleri derinden üzmektedir" ifadelerine yer verdi.

Sultansuyu Tarım İşletmesinin daha önce de kapatılma riski ile karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Akın, "Bu anlamda böyle tarihi bir işletmenin, elden gideceği endişesini de taşımaktayız. Üretimin altın değerinde olduğu bu günlerde daha fazla üretime dayalı yatırım yapmamız gerekmektedir. Bu bağlamda idareci kişiler geçici olup kurumun devamlılığı esastır anlayışıyla, her gelen kişinin ayrı bir yol izleyip tarihi, kültürel ve kurumsal yapının bozulmasına gönlümüz kesinlikle razı değildir. Ayrıca bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de incelemelerini bekliyoruz, Tarım Platformu olarak konunun da her zaman takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya Tarım Platformundan, Sultansuyu Harası açıklaması
Malatya Tarım Platformundan, Sultansuyu Harası açıklaması
Malatya Tarım Platformundan, Sultansuyu Harası açıklaması

Sivil Toplum Kuruluşu, Malatya, Tarım, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Tarım Platformundan, Sultansuyu Harası açıklaması - Son Dakika

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