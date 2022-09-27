Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'ten, ÇKS ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'ten, ÇKS ile ilgili açıklama

27.09.2022 20:30

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, 1 Ekim'den itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne üreticilerin e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabileceğini söyledi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, 1 Ekim'den itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne üreticilerin e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabileceğini söyledi.

Macit, müdürlükte gazetecilere yaptığı açıklamada, 2001 yılından bu yana ÇKS ile çiftçilerin üretiminin kayıt altına alındığını ve buna göre de üreticilere destekler verildiğini belirtti.

Bakanlığın çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla ÇKS işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılmasına olanak sağladığını dile getiren Macit, şunları kaydetti:

"23 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama ile e-Devlet kapısı üzerinden çiftçilerimiz müracaat edebilecek. Hem çiftçimizin işleri aksamayacak hem de iş gücü kaybı önlenecek. Şimdi çiftçinin beyanı geçerli, muhtara gitmesine gerek yok. Yeni bir sistem, çiftçilerimiz belki sorun yaşayabilir. Tarım ve Orman İlçe müdürlüklerindeki personelimiz bu süreçte çiftçilerimize rehberlik ederek, nasıl başvuracaklarını gösterecekler. Sistem 1 Ekim'den itibaren açılıyor ve 31 Aralık'a kadar sürecek."

Macit, çiftçilerin Bakanlığın vereceği mazot ve gübre desteğinden faydalanabilmesi için 31 Aralık'a kadar girişlerini yapması gerektiğine işaret ederek, Tarım ve Orman İlçe müdürlüklerinin birinci önceliğinin çiftçilere hizmet etmek olduğuna dikkati çekti.

"Çiftçilere vereceğimiz her türlü hizmet ücretsiz. Çiftçiler gelip teknik elemanlardan yardım alabilirler." diyen Macit, kendisinin de çiftçilere bu konuda desteğe hazır olduğunu belirtti.

Açıklamada, Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal da hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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