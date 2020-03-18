Malatya Teknopark'ta bitkisel solüsyonla kaplanmış 3 katmanlı maske u¨retildi - Son Dakika

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta, bitkisel bir solüsyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske üretildi.

Teknopark Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Adnan Fatih Kocamaz, yazılı açıklamasında, Malatya Teknokent faaliyeti sürdüren bir firmanın enfekte olma riskini ortadan kaldıran bitkisel solüsyonla kaplanmış bariyere sahip 3 katmanlı maske u¨rettiğini bildirdi.

Maskedeki orta katmanın, bitkisel uc¸ucu yagˆlar, biyouyumlu hidrojeller ve biyouyumlu polimer yapılar kullanılarak oluşturulduğunu belirten Kocamaz, şöyle devam etti:

"En önemli özelliği orta kısımdaki nonwoven kumaşa emdirilen solüsyonun dogˆal ve bitkisel uçucu yağˆlardan oluşan bir mix karıs¸ım ö¨zelliğˆine sahip olmasıdır. Bu solüsyon iç¸erisinde kullanılan bileş¸enler dünyanın en önde gelen bilimsel makalelerin yayınlandığı Web of Science'daki ilgili bilimsel yayınlarda, bu konuda yapılan doktora ve yu¨ksek lisans tezlerinin yanı sıra eski c¸ağlardan beri sağlık alanında kullanıldığı ve solüsyon iç¸eriğinin antibakteriyel, antifungal, antiviral özelliklere sahip olduğˆu ve faydaları ispatlanmış¸tır. Doğal, bitkisel aynı zamanda da biyouyumlu olması, insanlar ve hayvanlar üzerinde hiç¸bir yan etkisi olmadığˆını kanıtlanmaktadır."

Kocamaz, maskenin laboratuvarda test edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Malatya Teknokent'te geliştirilen maske İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından test edilerek 24 saate kadar koruma özelliğinin devam ettiği belgelenmiştir. Bu özelliğiyle diğer maskelerden ayrılmaktadır. Piyasada var olan eşlenikleri 4-6 saat arası koruma sağlayabilirken Teknokentimizde geliştirilen maske 24 saat koruma sağlamaktadır. Geliştirilen maskenin bu üstün özelliklerinden dolayı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden çok yüklü miktarlarda sipariş verilmeye başlanmıştır."