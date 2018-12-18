Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

23 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg20,0020,00
Kuru kayısı Kg15,7415,74
Naturel kuru kayısı Kg21,5821,58
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg21,0021,00
Jumbo kayısı Kg24,0024,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:22 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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