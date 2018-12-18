Malatya Ticaret Borsası
23 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|20,00
|20,00
|Kuru kayısı
| Kg
|15,74
|15,74
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|21,58
|21,58
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|21,00
|21,00
|Jumbo kayısı
| Kg
|24,00
|24,00
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:22 Kaynak: AA
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