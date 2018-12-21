Malatya Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 20,00 20,00 Kuru kayısı Kg 11,46 14,60 Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 20,00 20,00 Organik kuru kayısı Kg 13,35 13,35 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 9,43 11,27

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: