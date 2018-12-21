Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

3 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg20,0020,00
Kuru kayısı Kg11,4614,60
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg20,0020,00
Organik kuru kayısı Kg13,3513,35
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg9,4311,27

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:00 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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