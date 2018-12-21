Malatya Ticaret Borsası
3 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|20,00
|20,00
|Kuru kayısı
| Kg
|11,46
|14,60
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|20,00
|20,00
|Organik kuru kayısı
| Kg
|13,35
|13,35
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|9,43
|11,27
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:00 Kaynak: AA
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