Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

11 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,32 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,3223,32
Gün kurusu kayısı Kg17,0017,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,246,29
Kuru kayısı Kg14,5019,61
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg15,7515,75

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:12 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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