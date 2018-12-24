Malatya Ticaret Borsası
11 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,32 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|23,32
|23,32
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|17,00
|17,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
|6,29
|Kuru kayısı
| Kg
|14,50
|19,61
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|15,75
|15,75
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:12 Kaynak: AA
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