Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12,79 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg12,7912,79
Kuru kayısı Kg8,1217,55
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,98 6,34
Naturel kuru kayısı Kg17,0317,03
Dut kurusu Kg23,8423,84

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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