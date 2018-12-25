Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12,79 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 12,79 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|12,79
|12,79
|Kuru kayısı
| Kg
|8,12
|17,55
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,98
| 6,34
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|17,03
|17,03
|Dut kurusu
| Kg
|23,84
|23,84
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:13 Kaynak: AA
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