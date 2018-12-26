Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

53 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,91 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg19,9119,91
Kuru kayısı Kg7,8614,67
Endüstriyel kuru kayısı Kg7,86 7,86
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg16,0317,55
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg8,509,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:54 Kaynak: AA

Ekonomi
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