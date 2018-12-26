Malatya Ticaret Borsası
53 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,91 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
| Kg
|19,91
|19,91
|Kuru kayısı
| Kg
|7,86
|14,67
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|7,86
| 7,86
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|16,03
|17,55
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
| Kg
|8,50
|9,50
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:54 Kaynak: AA
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