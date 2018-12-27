Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 23,50 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 23,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|23,50
|23,50
|Kuru kayısı
| Kg
|16,60
|16,60
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,03
|6,91
|Şekerpare kayısı (4 nolu)
| Kg
|14,67
|14,67
|Dut kurusu
| Kg
|20,96
|20,96
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:04 Kaynak: AA
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