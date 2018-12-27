Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 23,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 23,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg23,5023,50
Kuru kayısı Kg16,6016,60
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,036,91
Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg14,6714,67
Dut kurusu Kg20,9620,96

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:04 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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