Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 18,07 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 18,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg18,0718,07
Kuru kayısı Kg6,2615,21
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,006,76
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg16,8020,00
Gün kurusu kayısı Kg18,0018,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:22 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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