Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 18,07 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 18,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|18,07
|18,07
|Kuru kayısı
| Kg
|6,26
|15,21
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,00
|6,76
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|16,80
|20,00
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|18,00
|18,00
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:22 Kaynak: AA
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