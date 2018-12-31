Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

18 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 18,34 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 18,34 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg18,3418,34
Kuru kayısı Kg7,5012,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg7,02 7,86
Gün kurusu Kg12,3612,36
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg18,3418,34

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:49 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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