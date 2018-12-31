Malatya Ticaret Borsası
18 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 18,34 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 18,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|18,34
|18,34
|Kuru kayısı
| Kg
|7,50
|12,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|7,02
| 7,86
|Gün kurusu
| Kg
|12,36
|12,36
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
| Kg
|18,34
|18,34
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:49 Kaynak: AA
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