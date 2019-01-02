Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22 ila 22,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22 ila 22,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg22,0022,50
Kuru kayısı Kg12,2914,29
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,24 5,24
Organik yarma kayısı Kg18,0018,00
Tatlı kayısı çekirdeği içi 2. kalite Kg5,505,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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