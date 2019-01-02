Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22 ila 22,50 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22 ila 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,00
|22,50
|Kuru kayısı
| Kg
|12,29
|14,29
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
| 5,24
|Organik yarma kayısı
| Kg
|18,00
|18,00
|Tatlı kayısı çekirdeği içi 2. kalite
| Kg
|5,50
|5,50
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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