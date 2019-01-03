Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 16,77 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 16,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg16,7716,77
Kuru kayısı Kg16,5516,55
Gün kurusu Kg16,23 16,23
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg19,0019,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,296,29

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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