Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 16,77 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 16,77 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|16,77
|16,77
|Kuru kayısı
| Kg
|16,55
|16,55
|Gün kurusu
| Kg
|16,23
|16,23
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|19,00
|19,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,29
|6,29
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:43 Kaynak: AA
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