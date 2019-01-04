Malatya Ticaret Borsası
16 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|18,00
|18,00
|Kuru kayısı
| Kg
|8,48
|16,50
| Jumbo kayısı
| Kg
|21,38
|21,38
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|18,71
|18,71
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
| Kg
|9,25
|9,25
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:46 Kaynak: AA
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