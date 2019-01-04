Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

16 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg18,0018,00
Kuru kayısı Kg8,4816,50
Jumbo kayısı Kg21,38 21,38
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg18,7118,71
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg9,259,25

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Ekonomi
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