Malatya Ticaret Borsası
34 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|16,98
|16,98
|Kuru kayısı
| Kg
|14,67
|14,67
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,50
|23,00
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|18,00
|21,00
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
| Kg
|9,00
|9,00
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:01 Kaynak: AA
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