Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

34 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg16,9816,98
Kuru kayısı Kg14,6714,67
Jumbo kayısı Kg22,50 23,00
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg18,0021,00
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg9,009,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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