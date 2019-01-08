Malatya Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Naturel kuru kayısı Kg 14,41 14,41 Gün kurusu kayısı Kg 12,00 17,50 Kuru kayısı Kg 8,91 15,75 Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg 18,16 19,02 Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg 8,82 11,00





Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 14,41 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: