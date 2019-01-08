Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

2 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 14,41 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 14,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg14,4114,41
Gün kurusu kayısı Kg12,0017,50
Kuru kayısı Kg8,9115,75
Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg18,1619,02
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg8,8211,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:49 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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