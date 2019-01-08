Malatya Ticaret Borsası
2 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 14,41 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 14,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|14,41
|14,41
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|12,00
|17,50
|Kuru kayısı
| Kg
|8,91
|15,75
|Şekerpare kayısı (3 nolu)
| Kg
|18,16
|19,02
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
| Kg
|8,82
|11,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:49 Kaynak: AA
Üzerinde Ayet ve Allah Yazılı Banyo Paspası Skandalında Geri Adım
Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı
Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı