Malatya Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 7,55 17,50 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,98 15,32 Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg 15,33 15,33 Kuru kayısı (paketli) Kg 24,97 24,97 2. Kalite endüstriyel kuru kayısı Kg 3,93 3,93





Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7,55-17,50 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: