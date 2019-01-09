Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7,55-17,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7,55-17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|7,55
|17,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,98
|15,32
|Şekerpare kayısı (3 nolu)
| Kg
|15,33
|15,33
|Kuru kayısı (paketli)
| Kg
|24,97
|24,97
|2. Kalite endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,93
|3,93
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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