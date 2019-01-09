Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7,55-17,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 7,55-17,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg7,5517,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,9815,32
Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg15,3315,33
Kuru kayısı (paketli) Kg24,9724,97
2. Kalite endüstriyel kuru kayısı Kg3,933,93

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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