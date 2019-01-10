Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

2 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında şekerpare kayısının kilogramı 16,77 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında şekerpare kayısının kilogramı 16,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg16,7716,77
Kuru kayısı Kg7,5016,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,055,05
Organik kuru kayısı Kg11,0511,22
Kesilmiş kuru kayısı Kg8,698,69

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:57 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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