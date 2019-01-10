Malatya Ticaret Borsası
2 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında şekerpare kayısının kilogramı 16,77 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında şekerpare kayısının kilogramı 16,77 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|16,77
|16,77
|Kuru kayısı
| Kg
|7,50
|16,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,05
|5,05
|Organik kuru kayısı
| Kg
|11,05
|11,22
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|8,69
|8,69
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:57 Kaynak: AA
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