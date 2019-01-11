Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

2 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 12,84 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 12,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg12,8412,84
Kuru kayısı Kg9,8012,80
Endüstriyel kuru kayısı Kg7,077,07
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,8422,34
Organik kuru kayısı Kg16,5016,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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