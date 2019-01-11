Malatya Ticaret Borsası
2 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 12,84 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 12,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|12,84
|12,84
|Kuru kayısı
| Kg
|9,80
|12,80
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|7,07
|7,07
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|15,84
|22,34
|Organik kuru kayısı
| Kg
|16,50
|16,50
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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