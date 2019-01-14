Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

27 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg20,5020,50
Kuru kayısı Kg11,5312,95
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,98 5,24
Elek altı kuru kayısı Kg5,005,00
Naturel gün kurusu kayısı Kg11,1211,12

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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