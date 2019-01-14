Malatya Ticaret Borsası
27 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
| Kg
|20,50
|20,50
|Kuru kayısı
| Kg
|11,53
|12,95
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,98
|5,24
|Elek altı kuru kayısı
| Kg
|5,00
|5,00
|Naturel gün kurusu kayısı
| Kg
|11,12
|11,12
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:52 Kaynak: AA
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