Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|16,50
|16,50
|Kuru kayısı
| Kg
|7,11
|18,85
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
|6,09
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,00
|22,00
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|15,20
|15,50
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:00 Kaynak: AA
Kuşadası Körfezi'nde 8 Saat İçerisinde 13 Deprem Meydana Geldi
CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı
İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti
Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti