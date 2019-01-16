Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

53 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,67 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg14,6714,67
Kesilmiş kuru kayısı Kg11,5311,53
Naturel kuru kayısı Kg10,4815,72
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,7015,70

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı! İşte Son Durum

Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile Sözleşmesini Uzatıyor Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:34:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]