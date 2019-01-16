Malatya Ticaret Borsası
53 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,67 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|14,67
|14,67
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|11,53
|11,53
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|10,48
|15,72
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|15,70
|15,70
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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