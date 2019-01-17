Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg22,0022,00
Jumbo kayısı Kg23,6523,65
Endüstriyel kuru kayısı Kg2,503,14
Kuru kayısı Kg8,0014,40
Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg14,7816,38

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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