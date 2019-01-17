Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|22,00
|22,00
| Jumbo kayısı
| Kg
|23,65
|23,65
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|2,50
|3,14
|Kuru kayısı
| Kg
|8,00
|14,40
|Şekerpare kayısı (4 nolu)
| Kg
|14,78
|16,38
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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