Malatya Ticaret Borsası
36 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|13,50
|13,50
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|5,30
|5,75
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|17,16
|17,16
|Kuru kayısı
| Kg
|8,40
|21,90
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|10,50
|10,50
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:56 Kaynak: AA
Sosyal Medyanın Yeni Akımı Olan 10 Yıllık Değişim Hareketinin İç Yüzü Ortaya Çıktı
Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Belediye Başkanı Gözyaşlarıyla İstifa Etti
İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum