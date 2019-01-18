Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

36 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg13,5013,50
Kesmelik kuru kayısı Kg5,305,75
Gün kurusu kayısı Kg17,1617,16
Kuru kayısı Kg8,4021,90
Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg10,5010,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:56 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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