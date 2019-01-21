Malatya Ticaret Borsası
23 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|22,00
|22,00
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|13,36
|13,36
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,29
|7,86
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|15,20
|16,77
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|11,00
|11,00
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:27 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u Devirdi: 4-2
Stuttgart Teknik Direktörü, Ozan'ı Beğendi: Bayern Münih Maçında Kadroda Olabilir
Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu
Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi