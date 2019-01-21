Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

23 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg22,0022,00
Naturel kuru kayısı Kg13,3613,36
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,297,86
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,2016,77
Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg11,0011,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:27 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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