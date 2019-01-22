Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,09 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,09 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg16,0916,09
Kuru kayısı Kg11,2519,54
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,724,72
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg13,6218,08
Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg11,2011,20

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:12 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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