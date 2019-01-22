Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,09 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|16,09
|16,09
|Kuru kayısı
| Kg
|11,25
|19,54
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,72
|4,72
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|13,62
|18,08
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|11,20
|11,20
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:12 Kaynak: AA
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