Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 26,50 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 26,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|26,50
|26,50
|Kuru kayısı
| Kg
|12,00
|14,79
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,72
|6,81
|Gün kurusu
| Kg
|12,00
|14,50
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|16,09
|28,20
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:03 Kaynak: AA
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