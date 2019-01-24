Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 15,96 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 15,96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|15,96
|15,96
|Kuru kayısı
| Kg
|9,40
|10,55
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
|5,24
| Jumbo kayısı
| Kg
|24,89
|24,89
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|12,84
|17,42
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:22 Kaynak: AA
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