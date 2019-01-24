Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 15,96 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 15,96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg15,9615,96
Kuru kayısı Kg9,4010,55
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,245,24
Jumbo kayısı Kg24,8924,89
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg12,8417,42

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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