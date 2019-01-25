Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 24 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|24,00
|24,00
|Kuru kayısı
| Kg
|8,88
|10,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,13
|7,07
|Jumbo kayısı
| Kg
|22,50
|22,50
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|14,25
|21,00
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:50 Kaynak: AA
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