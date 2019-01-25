Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 24 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg24,0024,00
Kuru kayısı Kg8,8810,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,137,07
Jumbo kayısı Kg22,5022,50
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg14,2521,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Yerel, Ekonomi
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