Malatya Ticaret Borsası
2 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,50-20 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,50-20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|19,50
|20,00
|Kuru kayısı
| Kg
|11,20
|19,40
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,41
|9,69
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:01 Kaynak: AA
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