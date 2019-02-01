Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

2 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,50-20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,50-20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg19,5020,00
Kuru kayısı Kg11,2019,40
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,419,69

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:01 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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