Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|16,50
|16,50
|Kuru kayısı
| Kg
|7,50
|12,80
|Organik kesme kayısı
| Kg
|8,50
|8,50
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|7,50
|7,50
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|15,00
|15,00
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:26 Kaynak: AA
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