Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg16,5016,50
Kuru kayısı Kg7,5012,80
Organik kesme kayısı Kg8,508,50
Kesmelik kuru kayısı Kg7,507,50
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg15,0015,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:26 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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