Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 10,94 19,86 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,99 4,99 Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 15,85 15,85 Kesilmiş kuru kayısı Kg 10,59 10,59 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 9,52 9,52





Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,94-19,86 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: