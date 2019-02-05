Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

44 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,94-19,86 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,94-19,86 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg10,9419,86
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,994,99
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,8515,85
Kesilmiş kuru kayısı Kg10,5910,59
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg9,529,52

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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