Malatya Ticaret Borsası
44 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,94-19,86 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,94-19,86 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|10,94
|19,86
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,99
|4,99
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|15,85
|15,85
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|10,59
|10,59
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|9,52
|9,52
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:52 Kaynak: AA
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