Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

58 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 18,28 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 18,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg18,2818,28
Gün kurusu kayısı Kg17,7017,70
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,245,24
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg9,759,75
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,4615,46

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:47 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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