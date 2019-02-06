Malatya Ticaret Borsası
58 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 18,28 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 18,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|18,28
|18,28
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|17,70
|17,70
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
|5,24
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|9,75
|9,75
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|15,46
|15,46
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:47 Kaynak: AA
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