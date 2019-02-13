Malatya Ticaret Borsası
7 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,75 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|13,75
|13,75
|Gün kurusu
| Kg
|10,50
|10,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,24
|6,24
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|8,25
|9,50
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:06 Kaynak: AA
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