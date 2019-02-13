Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

7 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,75 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg13,7513,75
Gün kurusu Kg10,5010,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,246,24
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg8,259,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:06 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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