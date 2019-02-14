Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

14 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12-14,60 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12-14,60 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg12,0014,60
Kesilmiş kuru kayısı Kg8,528,52
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,248,38
Gün kurusu kayısı Kg10,0013,10
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg9,039,03

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:19 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek

Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:33:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]