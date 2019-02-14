Malatya Ticaret Borsası
14 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12-14,60 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12-14,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|12,00
|14,60
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|8,52
|8,52
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
|8,38
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|10,00
|13,10
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|9,03
|9,03
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:19 Kaynak: AA
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