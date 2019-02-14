Malatya Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 12,00 14,60 Kesilmiş kuru kayısı Kg 8,52 8,52 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,24 8,38 Gün kurusu kayısı Kg 10,00 13,10 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 9,03 9,03

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12-14,60 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: