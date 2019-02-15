Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

50 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında şekerpare kayısının kilogramı 16,54 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında şekerpare kayısının kilogramı 16,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg16,5416,54
Naturel kuru kayısı Kg15,4115,41
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,007,07
Kuru kayısı Kg6,6015,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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