Malatya Ticaret Borsası
50 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında şekerpare kayısının kilogramı 16,54 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında şekerpare kayısının kilogramı 16,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Şekerpare kayısı (4 nolu)
| Kg
|16,54
|16,54
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|15,41
|15,41
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,00
|7,07
|Kuru kayısı
| Kg
|6,60
|15,00
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA
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