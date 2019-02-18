Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg24,0024,00
Kuru kayısı Kg10,2023,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,705,24
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg16,2416,24

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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