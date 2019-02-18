Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|24,00
|24,00
|Kuru kayısı
| Kg
|10,20
|23,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,70
|5,24
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|16,24
|16,24
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:22 Kaynak: AA
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