Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,24 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,24 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg16,24 16,24
Kesilmiş kuru kayısı Kg10,5910,59
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,295,29
Kuru kayısı Kg10,1217,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg11,5311,53

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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