Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,24 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|16,24
|16,24
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|10,59
|10,59
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,29
|5,29
|Kuru kayısı
| Kg
|10,12
|17,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|11,53
|11,53
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA
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