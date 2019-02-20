Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23-26,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23-26,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,0026,50
Kuru kayısı Kg8,6018,60
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,208,91
Naturel gün kurusu kayısı Kg10,7010,71
Kesmelik kuru kayısı Kg5,607,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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