Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23-26,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23-26,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
| Kg
|23,00
|26,50
|Kuru kayısı
| Kg
|8,60
|18,60
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,20
|8,91
|Naturel gün kurusu kayısı
| Kg
|10,70
|10,71
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|5,60
|7,00
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: AA
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