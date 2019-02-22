Malatya Ticaret Borsası
9 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,25 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|18,25
|18,25
|Kuru kayısı
| Kg
|12,50
|21,75
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
|5,24
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|17,00
|17,00
|Organik kesmelik kayısı
| Kg
|6,25
|6,25
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:07 Kaynak: AA
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