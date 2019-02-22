Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

9 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,25 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg18,2518,25
Kuru kayısı Kg12,5021,75
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,245,24
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg17,0017,00
Organik kesmelik kayısı Kg6,256,25

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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