Malatya Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 18,25 18,25 Kuru kayısı Kg 12,50 21,75 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,24 5,24 Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 17,00 17,00 Organik kesmelik kayısı Kg 6,25 6,25





Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,25 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: