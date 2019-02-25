Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|23,00
|23,00
|Kuru kayısı
| Kg
|9,60
|16,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,72
|4,72
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|9,96
|9,96
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
| Kg
|11,53
|11,53
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:11 Kaynak: AA
Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi
1 Milyarlık TL'lik Derbi
Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı
Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi