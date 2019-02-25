Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg23,0023,00
Kuru kayısı Kg9,6016,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,724,72
Kesmelik kuru kayısı Kg9,969,96
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg11,5311,53

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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